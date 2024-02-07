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7 февраля, 15:30

В российском регионе предложили заключать браки только при наличии справки от генетика

В Башкирии врачи предложили заключать браки лишь при генетической совместимости

Башкирские медики предложили обязать молодожёнов представлять в ЗАГС справки о генетической совместимости. Об этом сообщил председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов Салават Харасов. По его словам, врачи обратились к нему с соответствующей просьбой.

"Предложение было от отдельных врачей: всех, кто собирается заключить брак, попросить, чтобы они представили в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка — они генетически совместимы, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать их. И без этого их не расписывать", — сказал Харасов.

Глава Минтруда региона Ленара Иванова в свою очередь назвала эту идею "фашизмом" и "прямо Спартой", хотя она отметила, что понимает озабоченность Харасова. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв позже в разговоре с журналистами подчеркнул, что предложение о справках даже не обсуждается. По его словам, у людей должно быть право самостоятельно решать, с кем и когда им заводить детей.

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Freepik / freepic.diller

Наталья Исакова
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