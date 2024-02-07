Курьер из Тюмени почистил двор матери с младенцем от снега, и стал героем Сети

В Тюмени курьер стал новым героем соцсетей, почистив двор от снега в ожидании посылки. Всё произошло ещё две недели назад, но видео стало разлетаться по соцсетям только сейчас.

В Тюмени курьер почистил от снега двор матери с ребёнком на руках. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.rakhmeev

Как рассказал местный бизнесмен Артём Рахмеев в тот день он уехал по делам, а дома осталась жена Алина с месячным ребёнком на руках.

"Курьер ждал, пока Алина отдаст ему посылку. Пока ждал, почистил нам снег. Ночью выпало много снега, а курьер приехал рано утром. Побольше бы таких людей в мире", — написал в соцсетях Рахмеев.