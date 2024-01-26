Большинство родителей готовы отправить подростков подрабатывать дворниками или курьерами

Отправить ребёнка работать дворником или курьером вне зависимости от размера зарплаты согласны 63% россиян. Они надеются, что подросток попробует свои силы и научится обращаться с финансами. В опросе, проведённом kp.ru в социальных сетях и мессенджерах, поучаствовало семь тысяч человек.

"Почему бы и не поработать подростку, многие привыкли бездельничать, а так польза для здоровья и свои заработанные деньги", — считает одна респондентка.

"Поддерживаю, нечего сидеть на шее у родителей, пускай узнают, что такое реальный мир", — вторит другой.

А вот 20% опрошенных такая работа в целом устраивает, но она тяжела физически и отпустить на неё ребёнка они готовы только при условии достойной зарплаты.

"Конечно мы все за, чтобы наши дети могли подработать. Это нормальная практика, была и должна быть всегда!" — говорит участник опроса.

При этом 7% опрошенных считают, что работа для подростков должна быть лёгкой физически, не отнимать много времени и не мешать учебе. А десятая часть респондентов (10%) категорически против совмещения учёбы с работой, даже в каникулы: у ребёнка должно быть детство.