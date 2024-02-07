Почта России временно приостановила наземную доставку в 24 страны Европы

Почта России на два месяца приостановила наземную доставку в 24 европейские страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идёт о следующих странах: Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Италия, Испания, Чехия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, а также Словакия, Словения, Хорватия, Швейцария и Швеция.

В пресс-службе почтового оператора объяснили временные ограничения "бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению". Авиационная же доставка будет работать в штатном режиме.