Раскрыты подробности убийства мужем парализованной жены на Урале

Житель Первоуральска Свердловской области, который зарезал парализованную жену, а затем покончил с собой, вместе с супругой воспитывали двух сыновей: старшему сейчас 20 лет, а младшему — 14. Причём последний до сих пор не знает всех подробностей жестокой расправы, которая произошла в ночь на 4 февраля. Подросток думает, что родители погибли в аварии. Как сообщает Ura.ru, братья в момент трагедии находились у бабушки.

Как оказалось, 40-летние супруги были в браке около 15 лет. В Первоуральск они переехали в 2021 году — в этом городе убитая получила в наследство от бывшего мужа квартиру. При этом у женщины была ещё одна жилплощадь в Екатеринбурге, но её пришлось продать из-за долгов.

Мужчина работал водителем грузовика, а жена — продавцом в киоске. Друзья подчёркивают, что муж никогда не бил возлюбленную — максимум мог напиться и материться. Между тем в СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".