Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 19:58

Раскрыты подробности убийства мужем парализованной жены на Урале

СК возбудил уголовное дело после убийства парализованной женщины в Первоуральске

Житель Первоуральска Свердловской области, который зарезал парализованную жену, а затем покончил с собой, вместе с супругой воспитывали двух сыновей: старшему сейчас 20 лет, а младшему — 14. Причём последний до сих пор не знает всех подробностей жестокой расправы, которая произошла в ночь на 4 февраля. Подросток думает, что родители погибли в аварии. Как сообщает Ura.ru, братья в момент трагедии находились у бабушки.

Как оказалось, 40-летние супруги были в браке около 15 лет. В Первоуральск они переехали в 2021 году — в этом городе убитая получила в наследство от бывшего мужа квартиру. При этом у женщины была ещё одна жилплощадь в Екатеринбурге, но её пришлось продать из-за долгов.

Мужчина работал водителем грузовика, а жена — продавцом в киоске. Друзья подчёркивают, что муж никогда не бил возлюбленную — максимум мог напиться и материться. Между тем в СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка

Как сообщал Life.ru, тела родителей нашёл старший сын пары. Женщина долго болела туберкулёзом и была парализована. При этом перед расправой муж хотел поместить супругу в пансионат.

Обложка ©

Следственный комитет Российской Федерации

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров