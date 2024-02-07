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7 февраля, 19:19

Вучич: Украинцы в Сербии поддерживают Путина

Украинцы в Сербии поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом сообщил лидер республики Александар Вучич.

"Россиян в Сербии находится немного, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это не столь большое число, но около 45–50 тысяч", — отметил он на совместной с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом пресс-конференции.

Вучич добавил, что российское экономическое влияние на Сербию меньше, чем немецкое. Говоря о политическом, он подчеркнул, что на глав кабмина, парламента и самого государства никто не может воздействовать, кроме жителей Сербии. Вучич отметил, что гордится независимостью республики и не подчиняется указаниям из США и ФРГ.

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Ранее Life.ru сообщал, что Вучич представил послу России улики против западных подстрекателей беспорядков в Сербии. Глава дипмиссии РФ Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что протесты в стране проходили чётко по "майданным технологиям".

Обложка ©

ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Никита Осипов
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