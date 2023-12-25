Вучич представил послу России улики против западных подстрекателей беспорядков в Сербии
Посол РФ в Сербии: Вучич имеет доказательства поддержки беспорядков Западом
Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Обложка © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić
Президент Сербии Александр Вучич располагает достоверной информацией о том, что беспорядки в Белграде поддерживались странами Запада. Об этом сказал посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24", пообщавшись с сербским лидером.
"Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идёт со стороны Запада, у него неопровержимые", — отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что протесты в Сербии чётко проходили по "майданным технологиям", к которым любит прибегать Запад, стараясь сменить власть в стране на оппозиционные силы. Посол уверен, что противодействовать этому можно, если жёстко и незамедлительно реагировать на попытку переворота. По его словам, Запад вцепился в Сербию, так как Вучич не хочет присоединяться к санкциям против России.
Напомним, 24 декабря лидеры проигравшей на выборах в Скупщину коалиции "Сербия против насилия" организовали штурм администрации Белграда. Полиции пришлось задействовать против протестующих слезоточивый газ. Было арестовано свыше 35 человек, двое полицейских получили ранения. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знал о подготовке прозападной оппозиции к протестам, и поблагодарил спецслужбы РФ за информацию о готовящихся беспорядках. В МИД России подчеркнули, что за попыткой переворота в Сербии стоит Коллективный Запад.