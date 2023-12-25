Вучич представил послу России улики против западных подстрекателей беспорядков в Сербии Посол РФ в Сербии: Вучич имеет доказательства поддержки беспорядков Западом 25 декабря, 11:07 Разрушения, причинённые протестующими в Белграде. Обложка © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aleksandar Šapić

Президент Сербии Александр Вучич располагает достоверной информацией о том, что беспорядки в Белграде поддерживались странами Запада. Об этом сказал посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24", пообщавшись с сербским лидером.

"Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идёт со стороны Запада, у него неопровержимые", — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что протесты в Сербии чётко проходили по "майданным технологиям", к которым любит прибегать Запад, стараясь сменить власть в стране на оппозиционные силы. Посол уверен, что противодействовать этому можно, если жёстко и незамедлительно реагировать на попытку переворота. По его словам, Запад вцепился в Сербию, так как Вучич не хочет присоединяться к санкциям против России.

Авторы Татьяна Миссуми