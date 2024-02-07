Life.ru нашёл тех самых музыкантов, разорвавших Интернет нейрокавером на "Царицу"
Певица Анна Асти отказалась от работы с создателями нейрокавера на "Царицу"
Life.ru нашёл тех самых музыкантов, которые буквально разорвали Интернет своим нейрокавером на песню Анны Асти (Анна Дзюба) "Царица". Создателями хита, который, по мнению большинства слушателей, превзошёл оригинал, оказались 36-летний Рустам и 33-летний Антон из Уфы.
Музыканты Рустам и Антон из Уфы, которые разорвали Интернет кавером на "Царицу". Видео © t.me / SHOT
В версии музыкантов известный хит исполняет группа Metallica. Кавер, в котором вместо Асти поёт Джеймс Хэтфилд, стал трендом за считаные дни и набрал миллионы просмотров в социальных сетях.
В беседе с телеграм-каналом SHOT музыканты признались, что связались с Асти и предложили ей выложить кавер на стриминговые сервисы. Они убеждены, что в такой ситуации выиграли бы все, однако певицу предложение не вдохновило.
Свою нейромузыку Рустам и Антон создают с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Музыканты перепевают популярные треки, а затем чистый голос пропускают через нейросеть, которая моделирует вокал любого другого известного исполнителя. Они рассказали, что ИИ делает для них только трансформацию голоса, а вот музыку они пишут сами: парни уверены, что у искусственного интеллекта в этом смысле просто нет вкуса.
Ранее уехавшая из России певица Анна Асти (Анна Дзюба) вышла на связь с поклонниками и объяснила, куда пропала после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Как утверждает звезда, ей потребовался отпуск, чтобы восстановиться после операции на ногах.
t.me / SHOT