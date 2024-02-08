В Турции нашли три деревни, где живёт по одному человеку
Türkiye: В Турции обнаружены три деревни, где живёт по одному человеку
В Турции найдены три деревни, в которых проживает по одному человеку. Об этом передаёт газета Türkiye, ссылаясь на данные Института статистики (Türkstat).
Сообщается, что в 2023 году население Турции в год её столетия возросло на 92 824 человека, составив 85 372 377 человек. Однако население растёт по стране неравномерно.
"Каялыбаг в центральном районе Битлиса, Чаттепе в Курталанском районе Сиирта и Агачюрду в Гючлюконакском районе Ширнака были отмечены как места с наименьшим числом жителей — по 1 человеку", — сообщает Türkiye.
Есть в Турции также места, в которых почти не найти людей. Например, в деревне Калфалар в районе Эмет в Кютахье проживают два человека, в деревне Чевиздюзю в центральном районе Ширнака — три.
В деревне Магаракёй в районе Идиль живут четыре человека, как в деревне Акимли в районе Едису в Бингёле, в Казабате в районе Чан в Чанаккале, а также в Кованагзы в районе Первари в Сиирте.
Вполне возможно, что "примеру" Турции через какое-то время последует и Украина, ведь, по словам бывшего премьера страны Николая Азарова, её население с 2014 года сократилось в два с половиной раза.
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