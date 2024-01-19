Безработица молодёжи и "лишние" люди: Востоковед озвучил главные проблемы Китая

В Китае в последние 10–15 лет происходят перемены от количества к качеству — это одна из причин сокращения рождаемости. О процессах, происходящих в Поднебесной, RuNews24.ru рассказал востоковед Юрий Вадимович Тавровский.

"Как в развитии экономики они перестают гнаться за большими цифрами валового продукта, так и в общественной жизни тоже перенос делается на качество, качество окружающей среды, закрываются угольные котельные. Жители Китая стали богаче, они больше заботятся о том, какое будет качество жизни, и традиционная установка на то, что нужно иметь много детей, чтобы они позаботились о тебе в старости, перестаёт быть актуальной", — объяснил специалист.

По его словам, смена жизненных приоритетов особенно ощущается у новых поколений. Если раньше была жёсткая политика "одна семья — один ребёнок", то теперь это правило отменено, рождаемость даже стимулируется, однако молодёжь не торопится обзаводиться многочисленным потомством. Власти тоже не выражают обеспокоенности по поводу уменьшения населения: в стране полным ходом идёт цифровизация и роботизация — нет потребности в большом количестве людей.

"Есть другая проблема, более серьёзная, — это старение общества, потому что люди живут дольше и, соответственно, растут нагрузки на пенсионную систему и соцобеспечение", — отметил Тавровский, добавив, что эта ситуация, скорее всего, решаема и не отразится на общем развитии Китая.

Собеседник издания указал и на ещё одну проблему Пекина — непонимание, что делать с избыточным населением. В сельской местности сейчас "лишние" более 200 миллионов человек. Причём молодые китайцы стремятся получить высшее образование, а трудоустройством и заработком их потом не обеспечивают.

"И вот сейчас одна из проблем Китая более реальная, чем сокращение рождаемости. Это безработица среди молодёжи, которая достигает 20–25%", — заключил востоковед.