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7 февраля, 20:46

Спасал пассажиров вертолёта: В Чили раскрыли подробности гибели экс-президента

Чилийский политик Рубилар: Бывший президент республики погиб, спасая пассажиров

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Обложка © ТАСС / АР / Oded Balilty

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Обложка © ТАСС / АР / Oded Balilty

В Чили раскрыли детали трагической гибели бывшего президента республики Себастьяна Пиньеры. По словам экс-министра кабмина Карлы Рубилар, политический деятель остался в летательном аппарате, чтобы спасти находившихся в вертолёте пассажиров.

"Сестра президента говорит, что его последними словами было: "Прыгайте первыми, потому что, если я выпрыгну с вами, вертолёт упадёт", — приводит телеканал TVN слова бывшего члена чилийского правительства.

В сообщении радиостанции BioBio указано, что после взлёта стало ясно о неисправности вертолёта. Пиньера начал снижаться над озером, чтобы пассажиры, среди которых были его сестра Маргарита Пиньера и сын с другом, смогли спрыгнуть в воду. Тело политического деятеля было обнаружено на глубине 40 метров. Как установило вскрытие, причиной смерти стало "удушье при погружении в воду".

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Чили Пиньеры
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Чили Пиньеры

Накануне, 6 февраля, Life.ru писал, что в озеро Ранко на юге Чили рухнул частный вертолёт. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. Политик скончался.

Алексей Соловьёв
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