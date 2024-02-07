Спасал пассажиров вертолёта: В Чили раскрыли подробности гибели экс-президента
Чилийский политик Рубилар: Бывший президент республики погиб, спасая пассажиров
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Обложка © ТАСС / АР / Oded Balilty
В Чили раскрыли детали трагической гибели бывшего президента республики Себастьяна Пиньеры. По словам экс-министра кабмина Карлы Рубилар, политический деятель остался в летательном аппарате, чтобы спасти находившихся в вертолёте пассажиров.
"Сестра президента говорит, что его последними словами было: "Прыгайте первыми, потому что, если я выпрыгну с вами, вертолёт упадёт", — приводит телеканал TVN слова бывшего члена чилийского правительства.
В сообщении радиостанции BioBio указано, что после взлёта стало ясно о неисправности вертолёта. Пиньера начал снижаться над озером, чтобы пассажиры, среди которых были его сестра Маргарита Пиньера и сын с другом, смогли спрыгнуть в воду. Тело политического деятеля было обнаружено на глубине 40 метров. Как установило вскрытие, причиной смерти стало "удушье при погружении в воду".
Накануне, 6 февраля, Life.ru писал, что в озеро Ранко на юге Чили рухнул частный вертолёт. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. Политик скончался.