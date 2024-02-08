В США на съёмочной площадке сериала студии Marvel погиб монтировщик
Deadline: Монтировщик сериала "Чудо-человек" погиб на площадке, упав с помоста
В США на съёмочной площадке американского сериала "Чудо-человек" по мотивам одноимённого комикса студии Marvel монтировщик сорвался с помоста и погиб, передаёт издание Deadline.
"Монтёр, работавший в студии Рэдфорд в Студио-Сити (Лос-Анджелес. — Прим. Life.ru), погиб сегодня после падения с помоста... Мужчина, член съёмочной группы, погибший на месте происшествия, работал на съёмках сериала "Чудо-человек" от студии Marvel", — уточняет издание.
Произошедшее подтвердило и местное полицейское управление, а также представитель студии Marvel, выразивший соболезнования семье и друзьям погибшего. Уточняется, что съёмки в момент падения работника не проводились. Более того, они должны начаться только в следующем месяце, так как работе мешают забастовки Гильдии американских сценаристов (WGA).
Ранее стало известно, что американский актёр Алек Болдуин вновь стал обвиняемым по делу о гибели кинооператора Галины Хатчинс в результате ЧП на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". Исполнителю главной роли может грозить до 18 месяцев заключения, если окружной суд Нью-Мексико признает его виновным.
Kinopoisk / "Человек-муравей и Оса: Квантомания" / Режиссёр Пейтон Рид, сценарий Джефф Лавнесс