В США на съёмочной площадке сериала студии Marvel погиб монтировщик

В США на съёмочной площадке американского сериала "Чудо-человек" по мотивам одноимённого комикса студии Marvel монтировщик сорвался с помоста и погиб, передаёт издание Deadline.

"Монтёр, работавший в студии Рэдфорд в Студио-Сити (Лос-Анджелес. — Прим. Life.ru), погиб сегодня после падения с помоста... Мужчина, член съёмочной группы, погибший на месте происшествия, работал на съёмках сериала "Чудо-человек" от студии Marvel", — уточняет издание.

Произошедшее подтвердило и местное полицейское управление, а также представитель студии Marvel, выразивший соболезнования семье и друзьям погибшего. Уточняется, что съёмки в момент падения работника не проводились. Более того, они должны начаться только в следующем месяце, так как работе мешают забастовки Гильдии американских сценаристов (WGA).