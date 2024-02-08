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7 февраля, 21:19

"Результаты есть": Путин заявил, что РФ делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Путин: РФ делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке, и результаты есть

Путин встретился с главным раввином РФ Лазаром и главой еврейских общин Бородой. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Путин встретился с главным раввином РФ Лазаром и главой еврейских общин Бородой. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Глава государства Владимир Путин в среду провёл встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. В ходе разговора, в частности, российский лидер заявил, что Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает всё для помощи людям, оказавшимся в заложниках.

Путин встретился с главным раввином РФ Лазаром и главой еврейских общин Бородой. Видео © t.me / Кремль. Новости

"После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия всё делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определённые результаты есть", — подчеркнул Путин.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что Москва в данном вопросе обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, прежде всего прошедших холокост. Путин также заверил, что эти усилия будут продолжены.

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Ранее президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных тем, в том числе гуманитарную помощь сектору Газа.

Александр Юнашев
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