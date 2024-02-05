Путин по телефону обсудил с президентом ОАЭ гумпомощь сектору Газа

Президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важным тем, в том числе гумпомощь сектору Газа и атаку Киева на Ил-76. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер подчеркнул заинтересованность России в проведении международного расследования украинского преступления.

"Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту", — говорится на сайте Кремля. Путин также поблагодарил коллегу из ОАЭ за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами.