Путин по телефону обсудил с президентом ОАЭ гумпомощь сектору Газа
Президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важным тем, в том числе гумпомощь сектору Газа и атаку Киева на Ил-76. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер подчеркнул заинтересованность России в проведении международного расследования украинского преступления.
"Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту", — говорится на сайте Кремля. Путин также поблагодарил коллегу из ОАЭ за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами.
В ходе обсуждения дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа на фоне продолжающегося военного противостояния на Ближнем Востоке политики подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня, а также возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.
Отметим, что пока никто за рубежом не откликнулся на призыв Москвы и лично президента РФ Владимира Путина о международном расследовании атаки на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом. Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. Было возбуждено уголовное дело по факту инцидента.
ТАСС / POOL / Артём Геодакян