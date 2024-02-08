Сугроб спас от гибели малышку, выпавшую из окна четвёртого этажа в Москве

В Москве трёхлетняя девочка выпала из окна на четвёртом этаже жилого дома. Как передаёт прокуратура Москвы в телеграм-канале, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

По данным надзорного ведомства, происшествие случилось на улице Вертолётчиков. В одной из квартир находящаяся там мать не углядела за своей дочерью 2021 года рождения, которая впоследствии выпала из окна. Малышка вместе с москитной сеткой приземлилась в снежный сугроб, который смягчил падение и спас её от неминуемой гибели.

Ребёнка доставили в медицинское учреждение, в котором медики провели обследование. Предварительно, девочка не получила серьёзных травм.