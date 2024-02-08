"Безысходность": Иркутянина, до полусмерти избитого в Корее, не могут транспортировать в Россию

Иркутянка Марина Смородникова не может вывезти на родину своего 33-летнего больного сына Павла, которого избили до полусмерти в Южной Корее. Детали истории узнал телеканал "360".

Всё случилось в ноябре прошлого года, когда её сына жестоко избил соотечественник из Улан-Удэ. Из-за чего именно произошёл конфликт, неизвестно. Павла парализовало, несколько месяцев он провёл в больнице Чхонджу. Мать узнала о произошедшем по СМС от женщины, которая привезла потерпевшего в больницу. В Корею она смогла прилететь 6 января.

Первые несколько дней сын узнавал мать, но потом ему стало хуже, поднялась температура. Теперь он почти всегда спит. Как оказалось, вывезти сына на родину не так просто: речь идёт о сумме в 3,2 миллиона рублей, которых у россиянки нет.

"У меня нет таких денег, я не могу транспортировать сына из Кореи. И всё на этом застопорилось", — рассказала Смородникова.

Марина сообщила, что ей посоветовали обратиться в российскую санавиацию. Правда, для этого нужно предоставить документы из Кореи, с чем тоже возникли проблемы. Врач сказал женщине, что для транспортировки нужно заплатить 73 миллиона вон, то есть около пяти миллионов рублей или хотя бы половину. Но и таких денег у женщины нет. Ей пришлось обратиться в благотворительные фонды — помогли два из них, но полную сумму собрать пока не удалось.

Также Марина пожаловалась, что не может взять документы у врача, которые нужны российской стороне, чтобы узнать об анализах и понять, в каком состоянии находится пациент. Сейчас женщина надеется на более реальный вариант — добиться от врачей, чтобы они прописали, что её сына можно занести на носилках в обычный самолёт и подключить к кислороду. Хотя и это обойдётся недёшево. К тому же нужно найти авиакомпанию, которая на это согласится. Раньше, по словам Марины, летал "Аэрофлот", который брал пациентов. Теперь же, чтобы занести больного на носилках, нужно купить девять билетов за свой счёт.

Кстати, разговор с врачом через переводчика оплачивается отдельно — 400—500 тысяч вон в час. Покупать сыну памперсы женщина тоже не в состоянии. Впрочем, хоть какую-то поддержку ей удалось получить: местная религиозная организация сняла для неё небольшую квартиру и иногда помогает едой. Ситуацию усугубляет здоровье самой Марины. По её словам, она диабетик и "сама валится с ног". Деньги можно было бы получить, продав дачу в Иркутске, но доля в ней принадлежит сыну, который в силу состояния не может одобрить сделку.

"Безысходность у меня", — призналась Марина.

К слову, неделю назад с Мариной связалась мать мужчины, избившего её сына, и просила забрать заявление. Смородникова заявила, что готова согласиться в обмен на помощь с вывозом сына.