Эндокринолог связала повышенную жажду с нарушениями в мозге
Эндокринолог Табеева: Повышенная жажда может говорить о нарушениях в мозге
Если у человека часто повышенная жажда, это может указывать на нарушения в работе гипоталамуса и гипофиза. По-другому заболевание называется несахарным диабетом. В этом случае почки теряют способность фильтровать воду и концентрировать мочу, сообщила "Газете.ru" эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева.
"Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона — вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует её количество, которое выводится почками", — пояснила Табеева.
Причин возникновения этого заболевания много, включая генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства, новообразования в гипофизе, некоторые инфекции, патологии сосудов головного мозга и почек. В итоге вазопрессин не воздействует на нужные рецепторы, человек сильно хочет пить, принимает в день от 3 до 18 литров жидкости, а порой до 20–30 литров.
Параллельно выделяется очень много неконцентрированной мочи. Чем меньше у человека этого гормона, тем сильнее выражаются симптомы. При тяжёлом течении и без соответствующего лечения у человека нарушается водно-электролитный баланс, случаются отёки и судороги.
При повышенной жажде впору предположить и другие первопричины вроде кровопотери, сахарного диабета, заболеваний почек и печени, интоксикации во время вирусных заболеваний или отравления, частой рвоты, диареи, ожогов и черепно-мозговых травм. Кроме того, постоянное желание попить воды бывает при психических расстройствах.
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