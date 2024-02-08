Стилист назвала пять шагов, которые помогут внедрить модные тренды в жизнь

Чтобы соответствовать моде в повседневной жизни, достаточно следовать пяти шагам, которые помогут адаптировать тренды для личного гардероба. Подробнее об этих методах в беседе с RuNews24 рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина.

В первую очередь, по её словам, нужно составить список трендов. Как минимум, это поможет погрузиться в тему и начать идти в ногу со временем.

"Смотрим показы, анализируем общие тенденции, делаем выводы и составляем список трендов — это отличный способ глубоко погрузиться в тему. Но это требует много времени и некоторый опыт. Если это не ваш вариант, то вот другой способ — смотрим ролики стилистов на YouTube и/или читаем статьи. Я рекомендую найти каналы опытных стилистов, например, каналы имидж-студий или школ стилистов. Смотрите, читаете и составляете список трендов, в идеале с картинками", — посоветовала Девяткина.

Следующий шаг — "примерить" тренды на себя. Для этого нужно оценить каждый пункт из списка и понять, насколько тренд подходит лично вам и соответствует ли он требованиям окружающих. К примеру, по офису вряд ли удастся ходить в прозрачном.

Далее выбранные тренды нужно адаптировать под свой образ жизни. Если тянет на прозрачные вещи, их можно сочетать с непрозрачными. Например, прозрачную юбку надеть на легинсы или джинсы.

После этого наступает время пробежаться по магазинам, сделать фото, но воздержаться от принятия сиюминутных решений, взять время и, поглядывая на снимки, решить, подходит ли вам та или иная вещь или их сочетание.

Когда, наконец, вещи выбраны, время составить образы. Их можно сфотографировать. Это поможет по утрам быстрее определиться, что с чем сочетать. Но главный совет от специалиста — оценивать, насколько вам комфортно в этих вещах и действительно ли вы себе в них нравитесь.