Дерзкий налётчик вынес из банка в центре Екатеринбурга не менее 1 млн рублей

Стражи правопорядка Свердловской области разыскивают дерзкого грабителя, который накануне, 7 февраля, ограбил один из банков в Екатеринбурге. Как сообщил Ura.ru пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, налётчик прихватил с собой не менее одного миллиона рублей.

Обстановка на месте ограбления банка в Екатеринбурге. Фото © Ura.ru

По данным издания, инцидент произошёл в офисе Металлинвестбанка, расположенном на улице Малышева. На финансовое учреждение перед закрытием напал неизвестный, в руках у которого был похожий на пистолет предмет

"Сыщики опрашивают работников банка и жильцов близлежащего жилого сектора", — заявил полицейский.

Также отмечается, что никто из работников организации не пострадал. Расследование этого дела, сумма ущерба по которому составляет не менее одного миллиона рублей, находится на контроле у руководства управления МВД по региону.