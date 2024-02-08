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8 февраля, 00:13

Дерзкий налётчик вынес из банка в центре Екатеринбурга не менее 1 млн рублей

Ura.ru: В Екатеринбурге неизвестный похитил из банка около одного миллиона рублей

Обстановка на месте ограбления банка в Екатеринбурге. Обложка © Ura.ru

Обстановка на месте ограбления банка в Екатеринбурге. Обложка © Ura.ru

Стражи правопорядка Свердловской области разыскивают дерзкого грабителя, который накануне, 7 февраля, ограбил один из банков в Екатеринбурге. Как сообщил Ura.ru пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, налётчик прихватил с собой не менее одного миллиона рублей.

Обстановка на месте ограбления банка в Екатеринбурге. Фото © Ura.ru

Обстановка на месте ограбления банка в Екатеринбурге. Фото © Ura.ru

По данным издания, инцидент произошёл в офисе Металлинвестбанка, расположенном на улице Малышева. На финансовое учреждение перед закрытием напал неизвестный, в руках у которого был похожий на пистолет предмет

"Сыщики опрашивают работников банка и жильцов близлежащего жилого сектора", — заявил полицейский.

Также отмечается, что никто из работников организации не пострадал. Расследование этого дела, сумма ущерба по которому составляет не менее одного миллиона рублей, находится на контроле у руководства управления МВД по региону.

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Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Ногинске банда грабителей проникла в частный дом, связала хозяйке руки скотчем и под угрозой пистолета похитила деньги и ценности на сумму около 22 миллионов рублей. В полиции рассказали, что злоумышленников было трое, а лица они прятали под балаклавой.

Алексей Соловьёв
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