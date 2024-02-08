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8 февраля, 02:13

В Москве бьют тревогу из-за растущей напряжённости на Корейском полуострове

Замглавы МИД Руденко: Россия обеспокоена из-за ситуации на Корейском полуострове

Москва крайне обеспокоена в связи с рисками прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Таким образом заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС прокомментировал заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что КНДР в случае необходимости уничтожит Сеул и Вашингтон.

"Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряжённости и рисков прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Предостережения руководителя КНДР следует рассматривать через призму беспрецедентной по масштабам военной активности США и их союзников в субрегионе", — заявил собеседник информагентства.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что северокорейский лидер делает такие заявления на фоне безостановочных военных манёвров, которые Соединённые Штаты проводят в регионе вместе с Южной Кореей и Японией. В том числе на подобных учениях отрабатываются сценарии превентивных и "обезглавливащих" ударов. Руденко заявил, что именно это вынуждает Пхеньян принимать ответные меры, которые могли бы обеспечить безопасность государства.

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Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации с Северной Кореей. На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии северокорейский лидер сообщил, что если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации с КНДР, то от страны последует незамедлительный ответ.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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