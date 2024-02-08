В Москве бьют тревогу из-за растущей напряжённости на Корейском полуострове

Москва крайне обеспокоена в связи с рисками прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Таким образом заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС прокомментировал заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что КНДР в случае необходимости уничтожит Сеул и Вашингтон.

"Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряжённости и рисков прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Предостережения руководителя КНДР следует рассматривать через призму беспрецедентной по масштабам военной активности США и их союзников в субрегионе", — заявил собеседник информагентства.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что северокорейский лидер делает такие заявления на фоне безостановочных военных манёвров, которые Соединённые Штаты проводят в регионе вместе с Южной Кореей и Японией. В том числе на подобных учениях отрабатываются сценарии превентивных и "обезглавливащих" ударов. Руденко заявил, что именно это вынуждает Пхеньян принимать ответные меры, которые могли бы обеспечить безопасность государства.