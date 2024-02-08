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8 февраля, 02:46

Вплоть до рака: Онколог предупредил об опасных последствиях повышенного газообразования

Врач Черёмушкин предупредил, что повышенное газообразование может говорить о раке

Проблемы с ЖКТ могут обернуться онкологическим заболеванием, предупредил в беседе с РИА "ФедералПресс" врач-онколог Евгений Черёмушкин.

Он объяснил, что этапы ферментативного и кислотного процесса, которые происходят при переработке продуктов, сопровождаются выделением газов. И всё, что способно привести к дисбалансу, увеличивает число причин газообразования.

"При онкологии газообразования возникают чаще всего на фоне нарушений. Хроническое воспаление чаще всего ведёт к появлению опухоли", — рассказал Черёмушкин.

Он предупредил, что это приводит к ухудшению дренирования либо к повышенной выработке газов.

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Это подтвердила и другой врач, сообщив, что повышенное газообразование в кишечнике может сигнализировать о существенных нарушениях в работе организма. В частности, такая деликатная проблема порой говорит о серьёзных заболеваниях ЖКТ.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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