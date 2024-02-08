В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров

В Подмосковье в ближайшее время автолюбителям начнут выдавать регистрационные номера с кодами 250 и 55". Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области и в Госавтоинспекции Подмосковья.

Как пояснил автоэксперт Максим Егоров, данная мера связана с рядом причин. В частности, некоторые номера выпускаются повторно, а не так давно появились номера нового образца.

"Понятно, что все регионы развивались по-разному. Бывало, что автомобилисты, не прописанные в Москве, могли получить регистрационный номер московского региона и наоборот. Новые коды нужны, чтобы не нарушить цепочку выдачи номеров. Когда машин становится больше — запускается новая серия", — объяснил автоэксперт Максим Егоров.

Сейчас водители всё ещё продолжают получать оставшиеся номера, имеющие код 750. Новые номера будут выдаваться, когда закончатся старые.