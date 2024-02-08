Один из соперников-демократов Байдена вышел из президентской гонки

Участвовавшая в борьбе за выдвижение кандидатом на пост главы Соединённых Штатов от Демократической партии США 71-летняя писательница Марианна Уильямсон вышла из президентской гонки. Соответствующее обращение было опубликовано на её YouTube-канале.

"Недавно я услышала слова о том, что закаты показывают, что конец тоже может быть прекрасным. И поэтому сегодня, несмотря на то что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я хочу увидеть красоту", — заявила демократ.

В своём обращении политический деятель утверждает, что она вместе со своими единомышленниками говорила от лица тех, кто не может в обществе говорить за самого себя. В категорию этих людей она отнесла тех, кто страдает от расовой дискриминации, растущего уровня преступности, экономических и экологических кризисов.