Один из соперников-демократов Байдена вышел из президентской гонки
Писательница Марианна Уильямсон вышла из президентской гонки в США
Американская писательница Марианна Уильямсон. Обложка © Wikipedia
Участвовавшая в борьбе за выдвижение кандидатом на пост главы Соединённых Штатов от Демократической партии США 71-летняя писательница Марианна Уильямсон вышла из президентской гонки. Соответствующее обращение было опубликовано на её YouTube-канале.
"Недавно я услышала слова о том, что закаты показывают, что конец тоже может быть прекрасным. И поэтому сегодня, несмотря на то что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я хочу увидеть красоту", — заявила демократ.
В своём обращении политический деятель утверждает, что она вместе со своими единомышленниками говорила от лица тех, кто не может в обществе говорить за самого себя. В категорию этих людей она отнесла тех, кто страдает от расовой дискриминации, растущего уровня преступности, экономических и экологических кризисов.
Напомним, о том, что Уильямсон решила во второй раз принять участие в предвыборной гонке от Демократической партии, она сообщила в марте прошлого года. Тогда она заявила, что будет стремиться к тому, чтобы преодолеть "силы несправедливости и страха".