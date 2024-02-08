Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским политиком

Президент США Джо Байден снова заявил, что общался с давно умершим человеком. На этот раз, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, американский лидер перепутал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель с давно почившим главой правительства ФРГ Гельмутом Колем. По словам нынешнего хозяина Белого дома, разговор произошёл в 2021 году, тогда как немецкого политика не стало ещё в 2017 году.

"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую [газету] Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность", — цитирует Байдена Bloomberg, имевшего в виду, по всей видимости, штурм Капитолия сторонниками своего соперника Дональда Трампа.