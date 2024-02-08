В Крыму уличили США в стремлении "опустынить" Украину
Глава парламента Крыма заявил, что США превращают Украину в пустыню
Стратегия США по вопросу Украины в конечном счёте превратит эту страну в пустыню. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
"То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", — цитирует Константинова РИА "Новости".
Он подчеркнул, что Запад "бесстыдно жонглирует принципами демократии", доказывая, что суть их хвалёных правил в том, что нет никаких правил.
А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказывал, что целью Запада в 2014 году было установление контроля над всей Украиной, искоренение на всей территории страны пророссийских настроений, которые были очень сильны. Аксёнов пояснил, что полуострову удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине в 2014 году именно благодаря поддержке Владимира Путина и всех крымчан.
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