Стратегия США по вопросу Украины в конечном счёте превратит эту страну в пустыню. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

"То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", — цитирует Константинова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Запад "бесстыдно жонглирует принципами демократии", доказывая, что суть их хвалёных правил в том, что нет никаких правил.