Акушер-гинеколог обнаружила главный изъян в предложении "заключать браки" у генетика
Врач Аттила: Наличие справки от генетика не гарантирует рождение здоровых детей
Фото © Kelly Sikkema / Unsplash
Наличие справки о генетической совместимости отнюдь не гарантирует, что у пары будут здоровые дети. Об этом заявила акушер-гинеколог, специалист по репродукции Ольга Аттила. Она раскритиковала предложение башкирских медиков обязать молодожёнов представлять в ЗАГС справки от генетика. По словам эксперта, проявится ли у новорождённого заболевание или нет, зависит не только от генетической предрасположенности, но и от образа жизни родителей, от состояния здоровья мамы, от экологии. Даже элементарный случай здесь играет свою роль.
"Конечно, есть заболевания, передающиеся по наследству. Но! Их же не 1–10–100–1000? Их гораздо больше, на что эти специалисты собрались тестировать пары? За чей счёт?" — рассуждает гинеколог в беседе с телеканалом "360".
Она добавила, что если у женщины сильный иммунитет, нет дефицитов и она полна сил и энергии, то генетически "неверный" плод просто не приживётся — таков закон естественного отбора. Но в том случае, если женщина беременна и решила вступить в брак на поздних сроках, а с неё потребовали справку от генетика, это лишь повысит тревогу, и в результате мамочка может родить преждевременно, а осложнения возникнут у изначально здорового ребёнка.
Ранее Life.ru писал, что в Башкирии врачи предложили заключать браки лишь при генетической совместимости супругов, но это предложение вызвало шквал критики. Глава Минтруда региона Ленара Иванова назвала эту идею "фашизмом", а председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв в разговоре с журналистами подчеркнул, что предложение о справках даже не обсуждается. По его словам, у людей должно быть право самостоятельно решать, с кем и когда им заводить детей.