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8 февраля, 08:51

Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Запорожской области

Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Обложка © Администрация Запорожской области

Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Обложка © Администрация Запорожской области

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Бердянске в рамках рабочего визита в Запорожскую область. Об этом сообщается в пресс-службе администрации региона.

"В ходе встречи с замруководителя Росмолодёжи Дамиром Фаттаховым и руководством Запорожской области был решён ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны. Сдача объекта произойдёт в соответствии с планом-графиком в указанный срок", — говорится в сообщении.

  • Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Фото © Администрация Запорожской области
    Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Фото © Администрация Запорожской области
  • Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Фото © Администрация Запорожской области
    Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Фото © Администрация Запорожской области

Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр "Маяк". Фото © Администрация Запорожской области

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"Маяк" откроется в 2024 году, после чего здесь будет проведено не менее четырёх образовательных мероприятий. В новом центре будут реализовываться краткосрочные, модульные и круглогодичные образовательные программы: семинары, форумы, интенсивы, конференции и практикумы.

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Напомним, в октябре прошлого года Кириенко уже посещал Запорожскую область. Во время той поездки первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ ознакомился с проектом центра компетенций "Маяк", где молодые люди будут реализовывать новые идеи и создавать проекты. Также Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию.

Дарья Нарыкова
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