Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Запорожской области

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Бердянске в рамках рабочего визита в Запорожскую область. Об этом сообщается в пресс-службе администрации региона.

"В ходе встречи с замруководителя Росмолодёжи Дамиром Фаттаховым и руководством Запорожской области был решён ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны. Сдача объекта произойдёт в соответствии с планом-графиком в указанный срок", — говорится в сообщении.





"Маяк" откроется в 2024 году, после чего здесь будет проведено не менее четырёх образовательных мероприятий. В новом центре будут реализовываться краткосрочные, модульные и круглогодичные образовательные программы: семинары, форумы, интенсивы, конференции и практикумы.