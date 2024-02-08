Россияне сделали выбор между теорией эволюции и божественным происхождением человека

Происхождение человека — это сложный и многогранный процесс, требующий постоянного изучения и осмысления. К 215-летию со дня рождения автора теории эволюции, британского учёного Чарльза Дарвина, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, показывающего, как изменились взгляды россиян на вопрос о происхождении человека.

Исследование показало, что в обществе нет единства по данному вопросу. Большинство наших сограждан думают, что наука пока не в состоянии объяснить, как на планете появились люди. Так ответили 39%. При этом число таких граждан растёт (2009 г. — 37%, 2006 г. — 35%).

Сторонников теории Дарвина, считающих, что человек — продукт многомиллионной эволюции, в которой взаимодействие мутаций, естественного отбора и адаптации помогло ему вырасти из приматов, составляет чуть более четверти — 28% (2009 г. — 19%, 2006 г. — 24%). Чуть меньше насчитывается приверженцев креационизма, верящих, что человека, как и всё живое на Земле, создал Бог — 23%. (2009 г. — 23%, 2006 г. — 24%). Кроме того, 3% уверены, что человек произошёл от инопланетян, а 16% затруднились ответить на вопрос.

Как следует из результатов опроса, за 15 лет картина мира россиян изменилась несильно, можно отметить рост популярности теории эволюции, но доли сторонников божественного объяснения происхождения человека и тех, кто считает, что ответ на этот вопрос наукой ещё не найден, остались такими же.

Английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в городе Шрусбери. В 1859 году в книге "Происхождение видов" была развёрнута и изложена его теория, в рамках которой Дарвин назвал естественный отбор основным механизмом эволюции видов. Скончался учёный в 1882 году в возрасте 73 лет.