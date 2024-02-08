Молдавская оппозиция открестилась от европейского будущего в пользу ЕАЭС

За годы правления нынешней власти европейская идея не дала Молдавии ничего хорошего, заявил предприниматель и оппозиционер из постсоветской республики Илан Шор. По его словам, обратного эффекта можно добиться, если страна вступит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Что дала европейская идея Молдове за последние три года полного правления? Нищета, сумасшедше дорогие энергоресурсы, сумасшедшая миграция, отсутствие рабочих мест, практически втягивание нас в войну... [В ЕАЭС] мы рассчитываем на тот экономический рост, который Молдова может и должна обрести за счёт и цен на энергоресурсы, и рынков, и тех добрых отношений, которые сложились у наших стран за многие-многие годы", — заявил он в беседе с RT.