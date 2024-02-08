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8 февраля, 09:39

Молдавская оппозиция открестилась от европейского будущего в пользу ЕАЭС

Молдавский политик Шор считает, что вступление в ЕАЭС даст стране рост экономики

За годы правления нынешней власти европейская идея не дала Молдавии ничего хорошего, заявил предприниматель и оппозиционер из постсоветской республики Илан Шор. По его словам, обратного эффекта можно добиться, если страна вступит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Что дала европейская идея Молдове за последние три года полного правления? Нищета, сумасшедше дорогие энергоресурсы, сумасшедшая миграция, отсутствие рабочих мест, практически втягивание нас в войну... [В ЕАЭС] мы рассчитываем на тот экономический рост, который Молдова может и должна обрести за счёт и цен на энергоресурсы, и рынков, и тех добрых отношений, которые сложились у наших стран за многие-многие годы", — заявил он в беседе с RT.

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Напомним, государственный долг так рвущейся в Евросоюз Молдавии достиг исторического максимума. Так, к концу 2023 года он увеличился на 0,3%, достигнув 5,8 миллиарда долларов.

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Матвей Константинов
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