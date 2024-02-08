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8 февраля, 09:26
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МО РФ предложило ввести предельный возраст пребывания на службе мобилизованных

Минобороны России предложило ввести единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации для всех контрактников. Согласно проекту федерального закона, он составит 70 лет для высших офицеров и 65 — для всех остальных.

"Устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет; имеющих иное воинское звание — 65 лет", — сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в министерстве, предельный возраст при мобилизации сейчас определён лишь для тех военных, которые заключили контракт после 24 июня 2023 года, то есть с начала действия соответствующего закона. В то же время данный документ не устанавливает верхнюю границу возраста для пришедших на службу до этого дня.

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Ранее Life.ru писал, что единый реестр повесток заработает во время осеннего призыва в армию в 2024 году. Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных в апреле прошлого года. Нижняя палата парламента рассмотрела сразу во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые вводят для россиян единый реестр военнообязанных, электронные способы оповещения призывников и новые виды взысканий для уклонистов от призыва.

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ТАСС / Лев Федосеев

Никита Осипов
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