Российский боец пожалел воюющего за ВСУ сына и заживо сгорел после атаки украинского дрона

Российский военнослужащий не стал стрелять по украинскому экипажу, узнав, что среди бойцов находится его сын, воюющий на стороне ВСУ. Как сообщает Newsweek, благодаря этому 19-летний солдат остался жив, а его отец погиб от прилёта беспилотника.

По данным издания, 19-летний Александр провёл своё детство в России, но потом переехал жить на Украину. Отца он практически не видел и не общался с ним. После начала российской спецоперации молодой человек отправился добровольцем в ВСУ. В одном из боёв он на своём БМП M2 Bradley вышел лоб в лоб на российский танк. В какой-то момент российский боец понял, что сражается с собственным сыном, поэтому перестал атаковать. Александр рассказал, что после этого ему позвонил отец, который рассказал, что узнал сына, поэтому не смог дальше стрелять. Тем не менее танк отца солдата ВСУ впоследствии всё же атаковали украинские беспилотники. В результате удара мужчина сгорел заживо.

"Его танк сгорел. По-видимому, он (отец. — Прим. Лайфа) умер. Наши FPV-[дроны] его добивали, поэтому он просто сгорел. Такова его судьба", — отметил Александр в беседе с журналистами.

Сейчас молодой человек продолжает принимать участие в боевых действиях. Он командует экипажем БМП M2 Bradley, и его называют одним из самых опытных командиров, несмотря на столь юный возраст.