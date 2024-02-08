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Надеждин заявил, что ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты РФ

8 февраля, 09:17
Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Центризбирком России отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ. Об этом сам политик написал в телеграм-канале.

Для регистрации Надеждину нужно было предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей избирателей. Политик собрал чуть больше — 104 734 подписи, но по итогам проверки 15,245% из них оказались недействительными. А для регистрации доля "брака" не должна превышать 5%. Кроме того, в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей.

Сам политик заявил, что не согласен с решением ЦИК, сбор подписей, по его словам, проводился открыто и честно. Он добавил, что собрал подписей намного больше, чем принёс в комиссию. Поэтому Надеждин предложил отложить на 10 февраля рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом.

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Напомним, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент уже зарегистрированы как кандидаты действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди").

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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