Надеждин заявил, что ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты РФ 8 февраля, 09:17 Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Центризбирком России отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ. Об этом сам политик написал в телеграм-канале.

Для регистрации Надеждину нужно было предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей избирателей. Политик собрал чуть больше — 104 734 подписи, но по итогам проверки 15,245% из них оказались недействительными. А для регистрации доля "брака" не должна превышать 5%. Кроме того, в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей.

Сам политик заявил, что не согласен с решением ЦИК, сбор подписей, по его словам, проводился открыто и честно. Он добавил, что собрал подписей намного больше, чем принёс в комиссию. Поэтому Надеждин предложил отложить на 10 февраля рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом.

Напомним, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент уже зарегистрированы как кандидаты действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди").

Авторы Александра Вишнякова