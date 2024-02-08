Крупнейшими совладельцами "Яндекса" после реструктуризации станут его менеджеры

Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации станет его менеджмент. FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам, получит больше трети компании — 35%, сообщает пресс-служба нидерландской головной компании Yandex N.V.

"После публичного объявления о продаже ожидается, что в FMP примут участие в общей сложности до 50 человек", — говорится в сообщении.

Остальные доли будут распределены следующим образом: 25% — "Инфинити менеджмент" (принадлежит Александру Чачаве), 15% — "Аргонавт" (принадлежит "ЛУКойлу"), 15% — "Айти. Развитие" (принадлежит Павлу Прассу), а 10% — "Меридиан-Сервис" (принадлежит Александру Рязанову).