В Кремле оценили планы ФРГ забрать активы "Роснефти": каналы связи разрушены

Россия и Германия не ведут диалога на уровне государственных структур из-за разрушения каналов связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал планы Берлина изъять бизнес "Роснефти".

"Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень", — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что каналы фактически разрушены.

Ранее юристы "Роснефти" в ФРГ, фирма Malmendier Legal, сообщили, что Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии объявило российской компании о планах экспроприировать её немецкие активы. Одним из крупнейших таковых является главный нефтеперерабатывающий завод Берлина PCK Schwedt, который на 54,17% принадлежит "Роснефти".