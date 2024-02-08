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8 февраля, 10:08

В Кремле оценили планы ФРГ забрать активы "Роснефти": каналы связи разрушены

Песков заявил, что у России нет никаких контактов с властями Германии

Россия и Германия не ведут диалога на уровне государственных структур из-за разрушения каналов связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал планы Берлина изъять бизнес "Роснефти".

"Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень", — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что каналы фактически разрушены.

Ранее юристы "Роснефти" в ФРГ, фирма Malmendier Legal, сообщили, что Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии объявило российской компании о планах экспроприировать её немецкие активы. Одним из крупнейших таковых является главный нефтеперерабатывающий завод Берлина PCK Schwedt, который на 54,17% принадлежит "Роснефти".

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Ранее в Кремле предрекли крах мировой экономики при изъятии российских активов. При этом Москва оспорит это решение в суде, если оно будет принято в той или иной форме.

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Александр Юнашев
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