Водителям рассказали, как часто нужно проходить техобслуживание авто

Техническое обслуживание (ТО) нужно всем машинам вне зависимости от их возраста, модели и марки, а проходить его стоит каждые 7,5–8 тысяч километров и не реже раза в год. Об этом заявил эксперт Алексей Рузанов.

"Точный перечень работ зависит от нескольких факторов: пробега автомобиля и рекомендаций автопроизводителя. То есть на различные агрегаты машины завод-изготовитель закладывает определённый интервал обслуживания, когда необходимо заменить деталь или провести профилактические работы", — отметил специалист в беседе с "Российской газетой".

По его словам, про ТО стоит не забывать перед дальними поездками — тогда водитель будет уверен в машине. Эксперт добавил, что базовое техобслуживание для новых авто с пробегом до 7,5 тысячи километров состоит из диагностики ходовой части, замены масла, фильтра салона и шприцевания карданных валов.

Средний возраст автомобилей в России, по данным на 2023 год, — примерно 12 лет, а пробег составляет свыше 300 тысяч километров. Поэтому в ТО для таких машин добавятся, в частности, замена охлаждающей и тормозной жидкости, свечей зажигания, топливного фильтра, а также чистка форсунок, диагностика системы кондиционирования и двигателя.