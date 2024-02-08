Украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которого фронт в любой момент может посыпаться. Об этом сообщает американская газета Washington Post (WP), ссылаясь на рассказы нескольких военных ВСУ.

Командир одного из украинских батальонов поделился, что в его подразделении осталось всего 40 солдат из 200. Другой пожаловался, что его роты укомплектованы примерно на 35% от необходимого числа бойцов, а для пополнения за последние пять месяцев прибыло всего пять новеньких. Причём они были плохо обучены военному делу.

"Основа всего — нехватка людей. <...> Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится глобальным провалом. Скорее всего, фронт где-нибудь рухнет", — сказал изданию один из украинских офицеров.