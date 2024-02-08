"Кровожадные ребята": Тимофей Ви шокирован уехавшими россиянами, мечтающими сотрудничать с Украиной
Интернет-эксперт Тимофей Ви поразился рвению "перебежчиков" помогать Киеву
Украина активно привлекает к сотрудничеству иностранных граждан, в том числе российских "перебежчиков", которые так и мечтают доказать свою преданность киевскому режиму. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил специалист по интернет-коммуникациям и блогер Тимофей Ви. Он указал, что все оппозиционеры только внешне в "белом пальто" и "за всё хорошее, против всего плохого", что показывают те же пранки Вована и Лексуса.
Тимофей Ви шокирован беглой оппозицией, мечтающей сотрудничать с Украиной. Видео © "Дайте сказать!"
"Все эти люди, которые за всё хорошее, против всего плохого, в белом пальто, со светлыми лицами... Выясняется, что это какие-то абсолютно кровожадные, возможно, даже бесчеловечные ребята, у которых мечта, чтобы у нас здесь была вообще выжженная земля и вся Россия была поделена на части, отказалась от ядерного оружия. И они сделают всё, чтобы это осуществить", — отметил эксперт.
Также он указал, что по таким разговорам отлично видно, как эти люди ищут любую возможность для сотрудничества с Киевом, что, признаётся он, поразительно. По мнению Ви, это будет продолжаться до тех пор, пока Украина существует.
Ранее Тимофей Ви заявил, что YouTube могут начать замедлять в России уже в 2024 году. По его мнению, потенциальная полная блокировка иностранного сервиса может дать толчок для развития нашим аналогам, но только если этой возможностью правильно воспользуются.