"Противоречивый характер": Москвичей предупредили о внезапной и капризной весне

"Прогнозировать дальше пяти-семи дней сегодня нельзя. Я бы не стал забегать вперёд и говорить, что к нам идёт весна. В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона", — отметил он в беседе с НСН.