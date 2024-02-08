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8 февраля, 13:42

"Противоречивый характер": Москвичей предупредили о внезапной и капризной весне

Синоптик Шувалов прогнозирует внезапный и противоречивый характер у весны

Весна придёт в Москву своевременно, однако будет противоречивой и резкими перепадами температур напомнит зиму. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Прогнозировать дальше пяти-семи дней сегодня нельзя. Я бы не стал забегать вперёд и говорить, что к нам идёт весна. В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона", — отметил он в беседе с НСН.

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Несмотря на то что февраль начался в Москве с тёплой погоды, ждать весны жителям столицы не стоит раньше апреля. Метеорологи призвали не быть наивными насчёт прихода плюсовой температуры.

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Никита Осипов
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