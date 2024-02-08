Говорила, что бесит: Свердловский прокурор устроила разборки с чужим ребёнком в детсаде

В детском саду в Берёзовском (Свердловская область) из-за драки детей произошёл серьёзный конфликт между их родителями. Отец одного из воспитанников обвинил мать другого ребёнка в том, что она воспользовалась своим положением в прокуратуре, разбираясь с его сыном. Мужчина обратился в региональную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с просьбой привлечь "мать в погонах" к ответственности, сообщает Ura.ru.

В Свердловской области сотрудница прокуратуры устроила разборки с чужим ребёнком в детском саду. Видео © VK / Ura.ru

"Женщина с агрессией и на повышенных тонах говорила с моим ребёнком. Дома сын плакал, испугался, что меня как родителя посадят в тюрьму. Считаю, что она не имела права в таком ключе проводить беседу с моим сыном, тем более в отсутствие его законного представителя, и своим поведением превысила должностные полномочия. Такое поведение порочит честь и достоинство сотрудника прокуратуры", — пояснил мужчина.

Во время потасовки сын сотрудницы прокуратуры получил ссадину на лице. Воспитатель сразу сообщила об инциденте матери пострадавшего, другая семья узнала о ссоре позднее. Отец мальчика рассказал, что женщина примчалась в садик, устроила разнос работнику учреждения и потребовала привести обидчика своего ребёнка. Сотрудница прокуратуры разговаривала с мальчиком грубо, агрессивно, угрожала и требовала назвать место работы родителей, утверждает мужчина.

Также, по его словам, во время разборок правоохранитель говорила, что мальчик её сильно бесит. Позже малыш даже не смог сосредоточиться на занятиях с логопедом, так как волновался, что родителей посадят в тюрьму, добавил отец. Мужчина заявил, что попытался лично поговорить с сотрудницей прокуратуры, но в саду ему не дали её номер телефона. Согласно его рассказу, сотрудники заявили, что побои уже сняты, а женщина общаться не намерена.

Старший помощник областного прокурора Марина Канатова сообщила, что прокуратура начала проверку.