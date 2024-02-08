После публикации Life.ru в Турции поймали банду девушек, обокравших квартиры русскоязычных жителей
SHOT: В Турции задержали банду, обнёсшую более 50 квартир русскоязычных жителей
В Турции задержали банду девушек, обнёсших более 50 квартир русскоязычных жителей города Мерсин. Публикации SHOT и Life.ru о воровках распространили турецкие СМИ, после чего к расследованию наконец-то подключилась местная полиция.
Задержана банда девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных в Турции. Видео © Telegram / SHOT
По нашим данным, в общей сложности правоохранителями задержаны десять девушек и двое мужчин. В ходе расследования выяснилось, что они парковались возле разных домов и выслеживали потенциальных жертв. В результате силовики организовали спецоперацию и подкараулили преступников перед очередным ограблением. При обысках у грабителей изъяли отвёртки и разные приспособления для вскрытия дверей. Несколько девушек, орудовавших в чужих жилищах, оказались несовершеннолетними, после допроса их отпустили домой. В беседе с телеграм-каналом SHOT один из пострадавших рассказал, что всего было подано как минимум 11 заявлений от русскоязычных жителей Мерсина, общий ущерб — более полутора миллионов долларов.
"Об этой банде полицейские знали, но ничего не делали. Здесь только благодаря вам они принялись за работу и кого-то арестовали. <...> Но уже негласно, скажем так, неофициально полиция говорит, что ничего нам не вернут. Они действительно замалчивают информацию о кражах — их было намного больше", — отметил один из пострадавших.
О том, как молодые турчанки нагло обнесли более 50 квартир русскоязычных жителей Мерсина, а полиция бездействует, Life.ru писал в конце января. Пострадавшие — россияне, белорусы и украинцы — считают, что воровки в сговоре не только с силовиками, но и с сотрудниками жилых комплексов.
Кадр из видео Telegram / SHOT