После публикации Life.ru в Турции поймали банду девушек, обокравших квартиры русскоязычных жителей

В Турции задержали банду девушек, обнёсших более 50 квартир русскоязычных жителей города Мерсин. Публикации SHOT и Life.ru о воровках распространили турецкие СМИ, после чего к расследованию наконец-то подключилась местная полиция.

Задержана банда девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных в Турции. Видео © Telegram / SHOT

По нашим данным, в общей сложности правоохранителями задержаны десять девушек и двое мужчин. В ходе расследования выяснилось, что они парковались возле разных домов и выслеживали потенциальных жертв. В результате силовики организовали спецоперацию и подкараулили преступников перед очередным ограблением. При обысках у грабителей изъяли отвёртки и разные приспособления для вскрытия дверей. Несколько девушек, орудовавших в чужих жилищах, оказались несовершеннолетними, после допроса их отпустили домой. В беседе с телеграм-каналом SHOT один из пострадавших рассказал, что всего было подано как минимум 11 заявлений от русскоязычных жителей Мерсина, общий ущерб — более полутора миллионов долларов.

"Об этой банде полицейские знали, но ничего не делали. Здесь только благодаря вам они принялись за работу и кого-то арестовали. <...> Но уже негласно, скажем так, неофициально полиция говорит, что ничего нам не вернут. Они действительно замалчивают информацию о кражах — их было намного больше", — отметил один из пострадавших.