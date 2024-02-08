На Украине полк полиции спецназначения в полном составе отказался идти на фронт
В Днепропетровской области целый полк полиции спецназначения в полном составе отказался идти на фронт. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич. По его словам, из-за того, что случай неповиновения единичный, к силовикам не будут применять очень уж строгих мер — полк просто расформируют.
"Такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", — сообщил Фацевич.
Он добавил, что те спецназовцы, которые впредь откажутся от отправки на передовую, будут уволены и получат повестки.
Ранее Life.ru писал, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которого фронт может посыпаться в любой момент. Командир одного из украинских батальонов поделился, что в его подразделении осталось всего 40 солдат из 200. Другой пожаловался, что его роты укомплектованы примерно на 35% от необходимого числа бойцов.
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