На Украине полк полиции спецназначения в полном составе отказался идти на фронт

В Днепропетровской области целый полк полиции спецназначения в полном составе отказался идти на фронт. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич. По его словам, из-за того, что случай неповиновения единичный, к силовикам не будут применять очень уж строгих мер — полк просто расформируют.

"Такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", — сообщил Фацевич.

Он добавил, что те спецназовцы, которые впредь откажутся от отправки на передовую, будут уволены и получат повестки.