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8 февраля, 14:15

На Украине полк полиции спецназначения в полном составе отказался идти на фронт

В Днепропетровской области целый полк полиции спецназначения в полном составе отказался идти на фронт. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич. По его словам, из-за того, что случай неповиновения единичный, к силовикам не будут применять очень уж строгих мер — полк просто расформируют.

"Такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", — сообщил Фацевич.

Он добавил, что те спецназовцы, которые впредь откажутся от отправки на передовую, будут уволены и получат повестки.

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Ранее Life.ru писал, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которого фронт может посыпаться в любой момент. Командир одного из украинских батальонов поделился, что в его подразделении осталось всего 40 солдат из 200. Другой пожаловался, что его роты укомплектованы примерно на 35% от необходимого числа бойцов.

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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