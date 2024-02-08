Украинской армии предрекли летом "Курскую битву" и окончательный разгром

Весна и лето могут стать переломным моментом в ходе специальной военной операции. Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, сейчас Украина испытывает снарядный голод, но этот вопрос будет скоро решён. Ожесточение боёв и окончательный триумф России случится в тёплое время года, убеждён собеседник "Ленты.ру".

"Весна и лето — это будет время решающих битв, когда будет решаться судьба и Украины, и России. Поэтому нужно быть готовыми, чтобы выстоять и одержать победу. Весна и лето — это будет как Курская битва", — отметил Глазунов.