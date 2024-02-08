Украинской армии предрекли летом "Курскую битву" и окончательный разгром
Военный эксперт Глазунов: Судьба СВО решится весной – летом 2024 года
Весна и лето могут стать переломным моментом в ходе специальной военной операции. Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, сейчас Украина испытывает снарядный голод, но этот вопрос будет скоро решён. Ожесточение боёв и окончательный триумф России случится в тёплое время года, убеждён собеседник "Ленты.ру".
"Весна и лето — это будет время решающих битв, когда будет решаться судьба и Украины, и России. Поэтому нужно быть готовыми, чтобы выстоять и одержать победу. Весна и лето — это будет как Курская битва", — отметил Глазунов.
Ранее Life.ru писал, что украинская армия начала испытывать нехватку личного состава, из-за которого фронт может посыпаться в любой момент. Командир одного из украинских батальонов поделился, что в его подразделении осталось всего 40 солдат из 200. Другой пожаловался, что его роты укомплектованы примерно на 35% от необходимого числа бойцов. Тем временем американские СМИ подсчитали, что на один выпущенный ВСУ артиллерийский снаряд приходится десять российских. ВСУ экономят ракеты и патроны, теряют на передовой свои позиции и не могут сдерживать наступление российских военных.
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