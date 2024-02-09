Пенсионерам подсказали, как продлить долголетие и сохранить здоровье
Гериатр Рунихина порекомендовала пожилым избегать стресса для повышения иммунитета
Полноценный сон и снижение стресса помогают укрепить иммунитет людям в возрасте. Обложка © Freepik.com
Как известно, с возрастом иммунитет человека ослабевает и при лабораторном исследовании это трудно заметить: уровень лимфоцитов, нейтрофилов остаётся нормальным, но их функция и активность снижаются. В результате могут усилиться воспалительные процессы и ухудшиться иммунная защита организма. Как сохранить здоровье в преклонном возрасте и продлить долголетие, объяснила главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
"Пожилым людям желательно максимально избегать даже однократного эпизода какой-то острой инфекции или обострения хронического заболевания. Потому что для них это может стать серьёзным испытанием. И привести к значительному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении", — пояснила врач в беседе с "Москвой 24".
Для сохранения здоровья и поддержания иммунитета гериатр посоветовала пожилым избегать ситуаций, где они могут заразиться и заболеть. Также рекомендовано использовать индивидуальные средства защиты и не контактировать с больными людьми. Чтобы держать организм в тонусе, врач советует избегать стрессов, хорошо спать, давать организму умеренную физическую нагрузку и рационально питаться.
Стоит также обратить внимание и на питание. В меню должны присутствовать продукты с содержанием белка, а акцент лучше делать на молочные продукты и пищу растительного происхождения, например бобовые — фасоль или сою. Кроме того, специалист советует включить в рацион рыбу, курицу, овощи и фрукты, а также продукты с содержанием витаминов A, D, C и E.