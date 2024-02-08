Берл Лазар: Путин готов использовать связи для освобождения заложников в Газе
Президент России Владимир Путин готов использовать влияние и связи для освобождения заложников в секторе Газа. Об этом заявил главный раввин РФ Берл Лазар по итогам встречи лидеров еврейской общины с главой государства.
"Президент однозначно заявил, что намерен использовать всё своё влияние, все свои связи, чтобы проблема заложников [в Газе] получила решение в самое ближайшее время", — приводит слова раввина его пресс-служба.
Во всей этой ситуации, по словам Лазара, "президент держит руку на пульсе". В частности, Путин располагает всей информацией о трёх заложниках ХАМАС с российским гражданством.
Напомним, встреча с главой государства, в которой, помимо Лазара, также принял участие президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, прошла в среду, 7 февраля. В разговоре с религиозными лидерами президент отметил, что необходимо продолжать обсуждать освобождение людей, оказавшихся в заложниках после обострения палестино-израильского конфликта.