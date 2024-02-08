Соцсеть Маска Х стала самой скачиваемой в США после анонса интервью Путина
Социальная сеть X, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, стала самой популярной в США по скачиваниям. По данным интернет-портала TechCrunch, волна интереса у пользователей вызвана анонсом интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
"После того как бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон объявил в X, что будет брать интервью у президента России Владимира Путина, число скачиваний приложения резко возросло, в результате чего X за ночь поднялась на вершину американского AppStore", — говорится в сообщении.
Только во вторник Х скачали 117 тысяч раз по сравнению с 93 тысячами за день до этого.
Напомним, ранее известный американский журналист Такер Карлсон посетил Москву, где взял интервью у Владимира Путина. Он собирается выложить видео беседы с российским лидером в соцсети X в 2.00 мск 9 февраля, а утром того же дня расшифровку и видеоинтервью с Путиным опубликуют на сайте Кремля.
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