Соцсеть Маска Х стала самой скачиваемой в США после анонса интервью Путина

Социальная сеть X, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, стала самой популярной в США по скачиваниям. По данным интернет-портала TechCrunch, волна интереса у пользователей вызвана анонсом интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

"После того как бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон объявил в X, что будет брать интервью у президента России Владимира Путина, число скачиваний приложения резко возросло, в результате чего X за ночь поднялась на вершину американского AppStore", — говорится в сообщении.

Только во вторник Х скачали 117 тысяч раз по сравнению с 93 тысячами за день до этого.