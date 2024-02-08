"Политик другого поколения": Эксперт оценил шансы Даванкова набрать более 7% на выборах президента

При качественной кампании кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков может набрать больше 7% голосов на предстоящих президентских выборах. Так считает глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политолог Евгений Минченко.

Выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), где обсуждали, кто займёт второе место на выборах президента России, он назвал Даванкова "политиком другого поколения и другого стиля". Ставка на молодой электорат, как полагает эксперт, может сыграть и принести кандидату даже второе место.

"У Даванкова есть идеологическая база, у партии прогрессивный электорат: молодёжь, жители больших городов — у них отзывается партийная риторика. "Новые люди" удерживают эффект новизны", — сказал Минченко.