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8 февраля, 16:36

Суд признал геноцидом преступления нацистов против жителей Курской области

Мирные жители в годы ВОВ. Обложка © Пресс-служба проекта "Без срока давности"

Мирные жители в годы ВОВ. Обложка © Пресс-служба проекта "Без срока давности"

Курский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Без срока давности".

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в 1941–1943 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Курской области, военными преступлениями и преступлениями против человечности", — говорится в сообщении.

Суд признал геноцидом преступления нацистов против жителей Курской области. Фото © Пресс-служба проекта "Без срока давности"

Суд признал геноцидом преступления нацистов против жителей Курской области. Фото © Пресс-служба проекта "Без срока давности"

Прокуратура представила доказательства массовых казней и пыток мирных жителей и военнопленных, а также факты уничтожения материальных и культурных ценностей, создания концентрационных лагерей. Суд установил, что количество жертв оккупационного режима в Курской области превысило 237 тысяч человек.

Запись, сделанная в годы ВОВ на территории Курской области в период оккупации. Фото © Пресс-служба проекта "Без срока давности"

Запись, сделанная в годы ВОВ на территории Курской области в период оккупации. Фото © Пресс-служба проекта "Без срока давности"

Данное дело рассматривалось судом в Курске с 4 декабря 2023 года. Специалисты исследовали бесчисленное количество материалов, в том числе содержащих сведения, составляющие гостайну, допрошены свидетели, среди них — представители научного сообщества, очевидцы событий, сделано два экспертных заключения с целью установления количества жертв оккупационного режима на территории региона.

Сегодня, 8 февраля, отмечается 81-я годовщина освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

Суд признал геноцидом преступления фашистов против жителей Калужской области
Суд признал геноцидом преступления фашистов против жителей Калужской области

А ранее Life.ru писал, что суд признал геноцидом народа СССР преступления фашистов в Восточной Пруссии. Согласно материалам суда, на этой территории действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях. Узников лагерей принуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными инфекциями, избивали, пытали и убивали.

Дарья Нарыкова
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