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8 февраля, 16:26

Нарышкин: США будут вмешиваться в российские выборы, а РФ в американские — нет

США будут вмешиваться в российские выборы, а Москва в американские — нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил, что США будут вмешиваться в российские выборы, а РФ в американские — нет. Видео © LIFE

"Ни за что [не будем вмешиваться в американские выборы]! Пока не докладывали [планируют ли США вмешиваться в российские выборы]. А они будут. Они иначе не могут. У них миссия такая", — отметил Нарышкин, подчеркнув, что российская контрразведка работает лучше, чем какая-либо другая в мире.

В Госдуме заявили о попытках западных спецслужб вмешаться в выборы президента РФ
В Госдуме заявили о попытках западных спецслужб вмешаться в выборы президента РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться. Глава государства назвал народ единственным источником власти в стране. Напомним, выборы президента России состоятся 15-17 марта. Лидера США выберут в начале ноября.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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