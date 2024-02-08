Нарышкин: США будут вмешиваться в российские выборы, а РФ в американские — нет
США будут вмешиваться в российские выборы, а Москва в американские — нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил, что США будут вмешиваться в российские выборы, а РФ в американские — нет. Видео © LIFE
"Ни за что [не будем вмешиваться в американские выборы]! Пока не докладывали [планируют ли США вмешиваться в российские выборы]. А они будут. Они иначе не могут. У них миссия такая", — отметил Нарышкин, подчеркнув, что российская контрразведка работает лучше, чем какая-либо другая в мире.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться. Глава государства назвал народ единственным источником власти в стране. Напомним, выборы президента России состоятся 15-17 марта. Лидера США выберут в начале ноября.