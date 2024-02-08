В России разработали умное кресло, определяющее уровень стресса по позе

Российские учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали кресло, которое способно оценить уровень стресса человека по позе. Как пояснила руководитель работ, профессор кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Юлия Шичкина, данная разработка поможет повысить безопасность ж/д транспорта и других критически важных отраслей экономики.

Как известно, на сегодняшний день большинство объектов транспортной, промышленной и оборонной инфраструктуры контролируется при помощи одного или нескольких операторов. Именно от психофизиологического состояния работников этих отраслей зависит безопасность и правильное функционирование, а сонливость и стресс на рабочем месте могут привести к критическим ситуациям, в том числе и серьёзным авариям.

"Мы разработали кресло, которое позволяет определять стрессовые состояния человека по его позе в положении сидя. Характеристики позы помогают выявить его эмоциональное состояние, которое, в частности, может свидетельствовать об усталости, сонливости и прочих негативных факторах в процессе работы", — пояснила профессор в беседе с "Газетой.ru".

Разработка российских учёных похожа на стандартное офисное кресло, однако в нём расположено 16 специальных умных датчиков. Они способны распознавать положение тела человека в зависимости от распределения массы, а встроенные в поручни датчики контролируют частоту сердечного ритма и температуру тела при касании.

Полученную информацию кресло направляет в компьютер, после чего программа анализирует её и даёт специальную оценку состоянию человека. Разработчики убеждены, что в будущем кресло будет использоваться сотрудниками сложных промышленных объектов, например атомных станций.