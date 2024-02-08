Администратора телеграм-канала "Кремлёвский мамковед" осудили на 2,5 года
Станислав Садовов. Обложка © X / rodinanashdom
Хамовнический суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии администратора телеграм-канала "Кремлёвский мамковед" Станислава Садовова. Его признали виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера госкорпорации "Ростех" Василия Бровко, сообщает пресс-служба инстанции.
"Суд признал Садовова С.С. виновным по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии", — приводит ТАСС сообщение суда.
Согласно материалам дела, Садовов обвинялся в том, что под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений вымогал у потерпевшего денежные средства. Конкретная сумма, в вымогательстве которой обвинили администратора телеграм-канала, не раскрывается. В "Кремлёвском мамковеде" публикуются новости и аналитические комментарии на тему внешней и внутренней политики России. На канал подписано более 86 тысяч пользователей.
Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бывшего коммерческого директора Ксении Собчак по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Ещё двум фигурантам этого дела, авторам телеграм-канала "Тушите свет" Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву обвинение призвало назначить по семь с половиной лет колонии строгого режима.